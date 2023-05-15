Судья испортил матч «Спартака». В РПЛ возвращается легенда. ПЛН #36

Представляем 36-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 27-й тур РПЛ. «Спартак» потерял очки из-за судьи, «Зенит» чуть не испортил себе праздник, ЦСКА проводил аутсайдера из РПЛ, «Динамо» опозорилось, а в Воронеже случилась историческая победа. Это и многое другое обсуждаем в свежем выпуске.

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Инсайды от Андрея

Тайм-коды:

0:00 — Всем привет!

0:28 — Судья испортил жизнь «Спартаку», и Абаскаль не выдержал

18:50 — Это «Зенит» так после «Спартака» мощно отпраздновал? Чуть не проиграли!

29:53 — ЦСКА выбил «Торпедо» из РПЛ. Чалов, Обляков, Федотов — короли

36:19 — «Локо» в Самаре сыграл тайм, который хочется забыть. А «Крылья» подвисли

44:58 — «Динамо» так «сгорело» «Ахмату», что боссы убрали тренера

50:31 — Матч тура был в Воронеже! У нас куча эмоций после победы «Факела»

58:03 — Что ещё было в туре. Гончаренко победил, а Карпин проиграл