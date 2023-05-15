Главчич — об игре со «Спартаком»: немного не хватило, чтобы выиграть

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич прокомментировал исход матча чемпионата России со «Спартаком», который завершился вничью со счётом 1:1.

«Думаю, мы хорошо сегодня играли. У нас было очень много моментов, но мы должны были забивать. Если мы продолжим так играть, то можем остаться в РПЛ. Думаю, сегодня было видно, что у нас хорошие игроки, которые могут играть с такими командами, как «Спартак». Немного не хватило, чтобы выиграть матч.

Психологический импульс? Конечно. Нам надо выиграть три игры. Повторюсь, всё возможно, если мы будем играть как сегодня. Будем стараться и в следующем матче показать хороший результат. У нас было на одного игрока больше. Это показатель того, что мы хотели выиграть, мы вышли на поле только с этой целью. Думаю, что мы могли выиграть», — цитирует Главчича Metaratings.ru.

Напомним, 13 мая матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» завершился вничью (1:1). На 23-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, точно исполнив штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев восстановил равновесие на табло. В концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку.

«Химки» занимают 15-е, предпоследнее место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.