Главчич — об игре со «Спартаком»: немного не хватило, чтобы выиграть

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич прокомментировал исход матча чемпионата России со «Спартаком», который завершился вничью со счётом 1:1.
«Думаю, мы хорошо сегодня играли. У нас было очень много моментов, но мы должны были забивать. Если мы продолжим так играть, то можем остаться в РПЛ. Думаю, сегодня было видно, что у нас хорошие игроки, которые могут играть с такими командами, как «Спартак». Немного не хватило, чтобы выиграть матч.
Психологический импульс? Конечно. Нам надо выиграть три игры. Повторюсь, всё возможно, если мы будем играть как сегодня. Будем стараться и в следующем матче показать хороший результат. У нас было на одного игрока больше. Это показатель того, что мы хотели выиграть, мы вышли на поле только с этой целью. Думаю, что мы могли выиграть», — цитирует Главчича Metaratings.ru.
Напомним, 13 мая матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак» завершился вничью (1:1). На 23-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, точно исполнив штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев восстановил равновесие на табло. В концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку.
«Химки» занимают 15-е, предпоследнее место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.
- 15 мая 2023
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:56
-
15:45
-
15:41
-
15:36
-
15:31