Игрок «Гента» Гифт Орбан привлёк внимание нескольких европейских клубов

Нападающий бельгийского «Гента» Гифт Орбан заинтересовал несколько ведущих европейских клубов, сообщает Nieuwsblad.

Согласно информации издания, скауты «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», миланского «Интера», дортмундской «Боруссии» и «Лилля» в эти выходные побывали в Бельгии, чтобы лично оценить уровень мастерства Гифта Орбана. 20-летний нигериец по такому случаю оформил хет-трик, забив три мяча в ворота «Серкль Брюгге» (4:0). Форвард управился за 17 минут. На счету Орбана, прибывшего в «Гент» в январе, 19 голов и две голевые передачи во всех турнирах.

Добавим, что в марте этого года Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Его три мяча, забитые за 3 минуты и 25 секунд, помогли бельгийскому клубу разгромить «Истанбул Башакшехир» (4:1) и по сумме двух встреч выйти в 1/4 финала Лиги конференций.

Контракт Орбана с «Гентом» рассчитан до 2027 года. Его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в € 9 млн.