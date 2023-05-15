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Игрок «Гента» Гифт Орбан привлёк внимание нескольких европейских клубов

Игрок «Гента» Гифт Орбан привлёк внимание нескольких европейских клубов
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Нападающий бельгийского «Гента» Гифт Орбан заинтересовал несколько ведущих европейских клубов, сообщает Nieuwsblad.

Согласно информации издания, скауты «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», миланского «Интера», дортмундской «Боруссии» и «Лилля» в эти выходные побывали в Бельгии, чтобы лично оценить уровень мастерства Гифта Орбана. 20-летний нигериец по такому случаю оформил хет-трик, забив три мяча в ворота «Серкль Брюгге» (4:0). Форвард управился за 17 минут. На счету Орбана, прибывшего в «Гент» в январе, 19 голов и две голевые передачи во всех турнирах.

Добавим, что в марте этого года Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в клубных турнирах под эгидой УЕФА. Его три мяча, забитые за 3 минуты и 25 секунд, помогли бельгийскому клубу разгромить «Истанбул Башакшехир» (4:1) и по сумме двух встреч выйти в 1/4 финала Лиги конференций.

Контракт Орбана с «Гентом» рассчитан до 2027 года. Его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в € 9 млн.

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