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Березовский: в «Динамо» были качественные игроки: Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нет

Березовский: в «Динамо» были качественные игроки: Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нет
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Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей сборной Армении, поделился впечатлениями от игры динамовцев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Если сравнивать с тем, что было при Шварце, разница в игре налицо. Тогда команда более сыгранной выглядела. И были качественные футболисты – такие, как Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нет. Но зато появляется много воспитанников. А молодые, как вы сами понимаете, не всегда стабильны, у них часто хорошие матчи сменяются посредственными. Несколько игр посмотрел – честно говоря, впечатления не очень», – сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 14 мая «Динамо» дома разгромно проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ, после чего руководство клуба объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. Команда занимает седьмое место в таблице, набрав 42 очка.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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