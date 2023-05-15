Агент защитника «Вероны» Гюнтера: Корай летом перейдёт в «Спартак»

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Футбольный агент Эрсин Акан заявил, что его клиент, защитник «Вероны» Корай Гюнтер летом перейдёт в московский «Спартак». Также агент отметил, что в услугах футболиста заинтересован наставник красно-белых Гильермо Абаскаль.

«Да, по Гюнтеру поступало конкретное предложение из России. Это «Спартак». В защитнике заинтересован главный тренер этой команды», – приводит слова Акана «РБ Спорт».

Ранее источник сообщал, что один из московских клубов вёл предметные переговоры по 28-летнему защитнику Кораю Гюнтеру, принадлежащему «Вероне», но выступающему во второй половине сезона в аренде в «Сампдории».

Защитник суммарно провёл 21 матч в составе итальянских команд во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Вероной» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.