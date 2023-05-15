Щербаченко — об отставке Йокановича: надо было сделать это раньше

Бывший главный тренер нескольких и российских и зарубежных команд Фёдор Щербаченко прокомментировал решение руководства «Динамо» отстранить от работы Славишу Йокановича.
«Я думаю, руководство клуба затянуло с этим решением. Болезнь «Динамо» была очень серьёзной, и требовались перемены. Может, надеялись, что произойдёт какое-то чудо, но его не случилось. В матче с «Ахматом» мы увидели полную разбалансировку игры динамовцев, они попали в психологическую яму. Йоканович плохо управлял командой. При нём игроки нашей сборной не реализовывали свой потенциал даже на 50 процентов. И только после ушата холодной воды, который «Ахмат» вылил на «Динамо», руководство приняло решение по Йокановичу. На мой взгляд, надо было сделать это раньше», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объявил об отставке главного тренера Йокановича после поражения команды в матче 27-го тура с «Ахматом» (0:3).
- 15 мая 2023
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