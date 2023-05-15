Роман Березовский: цена аренды в Армении подскочила в два-три раза, произошёл наплыв людей

Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский, ныне работающий тренером вратарей, высказался о ценах на аренду жилья в Армении.

«Я сейчас довольно много времени провожу в Армении. С недавних пор начал снимать квартиру. Действительно, цена аренды подскочила в два-три раза. Произошёл наплыв людей, а спрос рождает предложение. Вот люди, которые занимаются недвижимостью, и воспользовались ситуацией. Осенью и ближе к Новому году был большой наплыв, сейчас — как будто бы спал немного. Один день кажется так, другой — иначе», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Березовский занимает должность тренера вратарей сборной Армении на протяжении трёх лет (с июля 2020 года).