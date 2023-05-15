Гари Невилл: владельцы «Ливерпуля» должны летом финансово поддержать Клоппа

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался на тему трансферной политики «Ливерпуля».

«Юргена Клоппа нужно поддержать, как это было раньше, когда команда терпела неудачи. Клуб выходил на трансферный рынок, и им придётся вернуться туда этим летом. Другие команды будут инвестировать, не сомневайтесь. Сила Клоппа за последние шесть или семь лет заключалась в качестве футбола, а также в качественных приобретениях. Он смог получить максимальную отдачу от игроков, которые в конечном итоге не стоили бешеных денег. Ван Дейка, Алисона и Нуньеса вынесем за скобки.

Посмотрите на 20-миллионные и 30-миллионные трансферы Жоты, Салаха, Мане, наконец, Робертсона, который закрыл левый фланг защиты, они были выдающимися! Они были замечательными для «Ливерпуля». Конечно, «Ливерпулю» придётся поработать в этом направлении, но также, я думаю, им нужно вложить серьёзные деньги и найти одного или двух топ-игроков для Клоппа. Он заслуживает этого как менеджер «Ливерпуля».

Он защищал владельцев с точки зрения чистых расходов, как сэр Алекс делал это на «Олд Траффорд». Клопп всегда был достаточно предусмотрителен и прагматичен, он не паниковал и ждал своих игроков. Это правильный способ поведения на рынке, и я не думаю, что Клопп вдруг станет беззаботным и безрассудным. Однако наступает момент, когда ему понадобится классный игрок, и им придётся вложить деньги.

Это будет стоить больших денег, если боссы «Ливерпуля» хотят видеть команду на вершине, там, где они были в последние несколько лет. Возможно, на первых порах после прихода Клоппа от него требовалось только вывести клуб в Лигу чемпионов, но Юрген играл в финалах Лиги чемпионов, брал титулы в Премьер-лиге. Боссы не могут сказать ему, что попадание в четвёрку лучших — это успешный сезон для «Ливерпуля». Их история построена не на этом. Теперь речь идёт о том, чтобы они продемонстрировали, что у них есть средства и мужество, чтобы оказать Клоппу огромную поддержку на трансферном рынке, вступив в схватку с конкурентами, за которыми стоят огромные ресурсы, кажется, даже неограниченные ресурсы», — цитирует Невилла Sky Sports.