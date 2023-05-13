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Клопп — о возможном непопадании в ЛЧ: мы всё ещё «Ливерпуль» и можем привлечь игроков

Клопп — о возможном непопадании в ЛЧ: мы всё ещё «Ливерпуль» и можем привлечь игроков
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что его команда может не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона, а также ответил на вопрос, скажется ли это на трансферной кампании клуба.

«Сможем ли мы привлечь новых игроков, не играя в Лиге чемпионов? Когда я разговариваю с потенциальным новичком, если мне позволяют это сделать, то мы сейчас никому не можем сказать, что мы определённо будем в Лиге чемпионов. Если он разговаривает с нами, то, вероятно, уже знает об этой ситуации.

Если ты приходишь в клуб, значит, хочешь чего-то достичь вместе с ним. Мы должны бороться за участие в Лиге чемпионов, мы должны бороться за трофеи, и если вы хотите быть частью этого, мы вам более чем рады. Есть одна вещь, которую мы не можем гарантировать в этом году — выступление в Лиге чемпионов, всё остальное так же, как было раньше.

Это фантастический клуб с действительно хорошей футбольной командой. Надеюсь, в следующем году мы будем ещё лучше. Мы всё ещё «Ливерпуль», и мы действительно привлекательны для многих игроков, не нужно забывать об этом. Вот почему меня не беспокоит этот факт.

Конечно, без Лиги чемпионов всё сложнее, особенно в долгосрочной перспективе, и мы не должны допускать такие вещи слишком часто, но в остальном ситуация, в которой мы находимся, нормальная с точки зрения переговоров и убеждения», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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