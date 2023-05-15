«Тулуза» отстранила игрока, которого обвиняют в оскорблении заместителя мэра города

Нападающий «Тулузы» Закария Абухляль отстранён клубом от тренировочного процесса на период расследования по делу об оскорблении заместителя мэра города во время мероприятий, посвящённых завоеванию «фиалками» Кубка Франции.

«Клуб объявляет, что игрок будет тренироваться отдельно от профессиональной группы до дальнейшего уведомления, которое будет готово по результатам внутреннего расследования», — сообщает пресс-служба «Тулузы», организовавшая расследование по мотивам публикации RMC.

30 апреля игроки и персонал «Тулузы» принимали участие в церемонии чествования команды после победы в Кубке Франции, где присутствовали также и представители городской власти. Во время произнесения поздравительных речей игроки бурно реагировали на слова тренера Филиппа Монтанье, и Лоуренс Аррибаже, помощник мэра Тулузы, попросила игроков не шуметь. В ответ на эту просьбу Абухляль, по информации RMC, бросил фразу: «Дома женщины не разговаривают так с мужчинами».

Сразу после выступлений, когда участники церемонии перешли к фуршету, марокканский нападающий направился к чиновнице и эмоционально требовал извинений. Аррибаже дала комментарий RMC, в котором объявила инцидент исчерпанным, но клуб решил довести дело до конца.

Отметим, что Абухляль в эти выходные был отстранён от игры с «Нантом» в чемпионате Франции (вместе с Муссой Диарра и Саидом Хамуличем) из-за протеста против участия в акциях, посвящённых борьбе с гомофобией.