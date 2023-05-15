Лапорта — о продлении контракта Хави: проблем не будет, он человек клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о продлении контракта с главным тренером команды Хави.
«Мы хотим, чтобы это чемпионство стало началом нового длительного периода с трофеями. Игроки, Хави, персонал, работники клуба, члены правления, мы все вместе продолжим работать над созданием более конкурентоспособной команды.
Проблем с продлением контракта Хави не будет. Он человек клуба. Он прекрасно понимает, в каких обстоятельствах мы находимся, и заслуживает признания со стороны клуба. У нас действует план жёсткой экономии, но я спокоен, потому что Хави первым его принял. Было очевидно, что он хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я этого хотел. У него много общего с эпохой Гвардиолы», — приводит слова Лапорты As.
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