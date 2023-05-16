Салах отдал три голевые передачи в матче с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие во всех трёх голах «Ливерпуля» в ворота «Лестера» в матче чемпионата Англии. Египтянин дважды ассистировал полузащитнику Кёртису Джонсу в первом тайме, а во втором отдал пас под удар Тренту Александер-Арнольду при розыгрыше штрафного.
В общей сложности с начала сезона Салах оформил уже 10 ассистов. На его счету также 19 голов в Премьер-лиге. В текущем розыгрыше Премьер-лиги только два игрока забили больше десяти голов и отдали минимум десять голевых передач: Салах и нападающий «Арсенала» Букайо Сака (13+11).
Несколько минут назад завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал на своём поле «Ливерпуль» и уступил со счётом 0:3.
«Ливерпуль» располагается на пятом месте таблицы, набрав 65 очков в 36 матчах. Отставание от первой четвёрки сократилось до одного очка, но у «Манчестер Юнайтед» на одну игру меньше. «Лестер» занимает предпоследнюю строчку с 30 очками.
- 16 мая 2023
-
00:28
-
00:25
-
00:20
-
00:03
-
00:02
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45