Салах отдал три голевые передачи в матче с «Лестером»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие во всех трёх голах «Ливерпуля» в ворота «Лестера» в матче чемпионата Англии. Египтянин дважды ассистировал полузащитнику Кёртису Джонсу в первом тайме, а во втором отдал пас под удар Тренту Александер-Арнольду при розыгрыше штрафного.

В общей сложности с начала сезона Салах оформил уже 10 ассистов. На его счету также 19 голов в Премьер-лиге. В текущем розыгрыше Премьер-лиги только два игрока забили больше десяти голов и отдали минимум десять голевых передач: Салах и нападающий «Арсенала» Букайо Сака (13+11).

Несколько минут назад завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал на своём поле «Ливерпуль» и уступил со счётом 0:3.

«Ливерпуль» располагается на пятом месте таблицы, набрав 65 очков в 36 матчах. Отставание от первой четвёрки сократилось до одного очка, но у «Манчестер Юнайтед» на одну игру меньше. «Лестер» занимает предпоследнюю строчку с 30 очками.