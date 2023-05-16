Сёмин: в регрессе Захаряна есть вина Йокановича, мы ждали большего от него и всей команды
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре 19-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне.
«Нельзя говорить, что Захарян провёл плохой сезон. Просто от него ждали большего, как и от всей команды «Динамо». В регрессе Арсена есть вина их бывшего главного тренера», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 24 матча в составе «Динамо», забил в них три гола и отдал пять результативных передач. Также на счету игрока один гол и одна голевая передача в десяти матчах Фонбет Кубка России.
Московское «Динамо» занимает седьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, заработав 42 очка по итогам 27 туров.
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