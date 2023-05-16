Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в Лигу чемпионов после победы над «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ и оценил шансы своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Мы делаем все, что можем. Мне не кажется, что наши шансы высоки, учитывая, как сейчас играют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Но будет жаль, если кто-то из них оступится, а мы не воспользуемся шансом. Поэтому надо делать свою работу.
«Ньюкасл» и «МЮ» предпочли бы, чтобы мы проиграли «Лестеру». Я бы тоже этого хотел, будь я на их месте. Теперь вопрос в том, допустят ли они ошибку и выиграем ли мы два оставшихся матча. Случится ли это? Я не знаю», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 65 очками, отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 1 очко. «Ньюкасл» с 66 очками идет на третьей строчке, «Манчестер Юнайтед» также набрал 66 очков, но уступает сорокам по дополнительным показателям и находится на одну позицию ниже.
Экс-игрок «Ливерпуля» Лейва не сдержал слёз на пресс-конференции:
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