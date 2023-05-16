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Саудовский журналист рассказал, как переход Роналду изменил футболистов «Аль-Насра»

Саудовский журналист рассказал, как переход Роналду изменил футболистов «Аль-Насра»
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Саудовский журналист Халед Аль Арафах высказался по поводу нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Когда игроки «Аль-Насра» видят тренировку Криштиану, они пытаются соответствовать его огромному уровню самоотдачи. Речь идет об уверенности. Посмотрите их раньше и сейчас, вы увидите, насколько они улучшились и искренне отдают все свои силы. Когда вы играете и знаете, что люди смотрят на вас по всему миру, вы отдаёте всё. Это делает матчи профессиональной лиги Саудовской Аравии лучше», — приводит слова Арафаха FourFourTwo.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 32 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

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