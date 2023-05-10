Роналду станет чемпионом Саудовской Аравии? Расклады на финиш сезона

В конце мая определится чемпион Саудовской Аравии. На титул претендуют три клуба, в том числе и «Аль-Наср». За эту команду выступает Криштиану Роналду — он перешёл туда в конце 2022 года. Изучаем календарь претендентов на титул.

«Аль-Иттихад»: первое место, 62 очка

Первое место в таблице удерживает «Аль-Иттихад» (26 матчей, 62 очка). Этот клуб не завоёвывал чемпионский титул с 2009-го. Два года назад «Аль-Иттихад» был третьим, год назад — вторым, а теперь считается главным претендентом на трофей. За весь турнир клуб потерпел лишь два поражения, а в последних 14 матчах чемпионата одержал 12 побед. В оставшейся части сезона лидер проведёт четыре встречи.

16 мая. «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»

23 мая. «Аль-Иттихад» — «Аль-Батин»

27 мая. «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад»

31 мая. «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи».

Самый сложный матч из оставшихся лидер сыграет через неделю. «Аль-Хиляль» — действующий чемпион Саудовской Аравии. Год назад клуб выиграл азиатскую Лигу чемпионов, а в этом сезоне остановился в шаге от победы. Следующие два соперника «Аль-Иттихада» находятся в нижней части таблицы, а «Аль-Таи» занимает седьмую строчку. С учётом преимущества по очкам лидер может проиграть «Аль-Хилялю» и всё равно завоевать чемпионский титул.

Игроки «Аль-Иттихада» Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

«Аль-Наср»: второе место, 57 очков

Этот клуб возглавлял таблицу с 9-го по 19-й тур включительно. После команда Криштиану Роналду упустила лидерство и ни разу не покидала вторую строчку. 8 мая «Аль-Наср» неожиданно оступился в матче с аутсайдером — сыграл вничью с «Аль-Халиджем» (1:1). Из-за этого лидирующий «Аль-Иттихад» оторвался на пять очков. В последнее время второй клуб Саудовской Аравии выступает неудачно: одна победа в четырёх играх плюс вылет из Кубка. Команде Роналду осталось провести четыре матча.

16 мая. «Аль-Таи» — «Аль-Наср»

23 мая. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»

27 мая. «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»

31 мая. «Аль-Наср» — «Аль-Фат».

Сразу нужно отметить, что в целом календарь «Аль-Насра» сложнее, чем у лидера. «Аль-Шабаб» входит в топ-3, «Аль-Фат» и «Аль-Таи» — в топ-7, а «Аль-Иттифак» находится на девятой строчке. С учётом турнирного положения второй команде страны необходимо побеждать чуть ли не в каждом матче. Любая потеря очков может стать судьбоносной.

Криштиану Роналду Фото: Khalid Alhaj/Getty Images

«Аль-Шабаб»: третье место, 53 очка

«Аль-Шабаб», в отличие от вышеуказанных претендентов на титул, провёл на один матч меньше. Клуб шесть раз завоёвывал чемпионский титул, а последний трофей добыл в 2012 году. «Аль-Шабаб» уже пропустил 24 мяча — это значительно больше, чем конкуренты. У «Аль-Иттихада» 11 пропущенных мячей, у «Аль-Насра» — 15. До конца чемпионата третьей команде осталось провести пять матчей.

14 мая. «Аль-Иттифак» — «Аль-Шабаб»

18 мая. «Аль-Шабаб» — «Аль-Вехда»

23 мая. «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»

27 мая. «Аль-Шабаб» — «Аль-Таавун»

31 мая. «Дамак» — «Аль-Шабаб».

У «Аль-Шабаба» достаточно плотный календарь. До конца месяца ни разу не будет полноценного недельного цикла на восстановление. Три соперника из пяти («Аль-Наср», «Аль-Таавун» и «Дамак») занимают места в первой половине таблицы. «Аль-Шабаб» может рассчитывать на чемпионский титул только в случае успеха во всех матчах. При этом нужно, чтобы соперники регулярно теряли очки.

Хаттан Бахебри, «Аль-Шабаб» Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

У «Аль-Иттихада» преимущество перед соперниками по личным встречам

В случае равенства очков следующий по важности показатель – результаты личных встреч. Здесь преимущество на стороне лидера — «Аль-Иттихад» набрал по четыре очка в матчах с «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Ниже — результаты личных встреч.

«Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» — 0:0

«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» — 0:0

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» — 1:0

«Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад» — 1:1

«Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб» — 2:1.

Таким образом, чтобы рассчитывать на чемпионский титул, второй и третьей командам лиги нужно набрать больше очков, чем у лидеру. Если «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб» наберут одинаковое количество очков, то многое будет зависеть от результата второго очного матча, который состоится 23 мая.