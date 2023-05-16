Франческо Ачерби: в матче с «Миланом» всё зависит только от «Интера»

Итальянский защитник «Интера» Франческо Ачерби высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом». В первой игре «Интер» одержал победу со счётом 2:0.
«До сих пор это был хороший сезон, но чего-то не хватает. Нам нужно будет посмотреть, что произойдёт между сегодняшним днем и окончанием кампании, прежде чем подводить итоги.
Это полуфинал против «Милана», который захочет изменить результат первого матча. Мы знаем это, но всё зависит только от нас, нашего подхода и нашей решимости. «Милан»захочет сделать что-то экстраординарное, так что мы должны быть более чем готовы», – приводит слова Ачерби пресс-служба УЕФА.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Симоне Индзаги удалось набрать 66 очков в 35 играх. «Нерадзурри» располагаются на третьем месте, позволяющем попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
- 16 мая 2023
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