Николо Барелла: игра с «Миланом» потребует много мужества и силы

Итальянский полузащитник «Интера» Николо Барелла высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».
«Игра с «Миланом» потребует много мужества и силы, но вы должны понимать, что это футбольный матч, поэтому случиться может всё, что угодно, и на это может повлиять множество различных факторов. Но весь мир будет следить за этим матчем. Мы все будем счастливы оказаться на поле в этот момент.
«Когда представляю стадион «Сан-Сиро», полный болельщиков, кричащих «чемпионы», я думаю: «Вот это оно!» И у меня такие сильные чувства. Пробирает дрожь, и только такой стадион, как «Сан-Сиро», такое соревнование, как Лига чемпионов, и болельщики «Интера» могут сделать это», – приводит слова Бареллы пресс-служба УЕФА
- 16 мая 2023
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