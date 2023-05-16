Роман Березовский: когда играл в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился воспоминаниями о временах своей игры за «Зенит». Он признался, что планировал провести всю карьеру в стане сине-бело-голубых. В то же время Березовский отметил, что ни о чём не жалеет.
«Я стараюсь не грузиться на эти темы, не корить себя за те или иные шаги. Например, когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу. Не сложилось — и ладно. Я ни о чём не жалею. После Петербурга пожил и поиграл в Москве, узнал много хороших людей. Я благодарен Богу и судьбе за то, что всё так получилось», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»:
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