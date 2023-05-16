Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский: когда играл в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу

Роман Березовский: когда играл в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу
Комментарии

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский поделился воспоминаниями о временах своей игры за «Зенит». Он признался, что планировал провести всю карьеру в стане сине-бело-голубых. В то же время Березовский отметил, что ни о чём не жалеет.

«Я стараюсь не грузиться на эти темы, не корить себя за те или иные шаги. Например, когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу. Не сложилось — и ладно. Я ни о чём не жалею. После Петербурга пожил и поиграл в Москве, узнал много хороших людей. Я благодарен Богу и судьбе за то, что всё так получилось», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Теперь основной язык в сборной Армении — русский». Интервью с Романом Березовским
Эксклюзив
«Теперь основной язык в сборной Армении — русский». Интервью с Романом Березовским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023