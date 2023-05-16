«Теперь основной язык в сборной Армении — русский». Интервью с Романом Березовским

В отсутствие своих команды в международных турнирах российскому болельщику остаëтся два пути: замыкаться на внутренней повестке или искать себе объекты дополнительных симпатий в зарубежье, преимущественно ближнем. Самый очевидный вариант — сборная Армении. Там в основе выходят воспитанники ЦСКА, «Краснодара», «Ростова», а с вратарями работает экс-кипер «Зенита» и «Динамо».

Роман Березовский всю игровую карьеру провёл в России, брал Кубок страны в конце прошлого века. Свой человек что для Москвы, что для Петербурга. Но говорили мы не столько о прошлом, сколько о настоящем. А начали с главной новости прошлой недели для футбольной и не только Армении.

«Мхитарян сейчас один из популярнейших людей Армении»

— Смотрели первую серию миланского дерби?

— Да, конечно. Очень порадовался голу Мхитаряна и победе «Интера». Они сделали большой шаг к финалу Лиги чемпионов. Поздравил Генриха после матча. Приятный день был для всех нас, кто за него переживает.

— Вы и по жизни дружите?

— Мы немного из разных поколений, но, наверное, можно и так сказать. У нас отличные отношения. Играли вместе и симпатизируем другу другу.

— Генрих сейчас самый популярный человек в Армении?

— Один из самых популярных — точно. Такой успех не остаётся незамеченным.

Генрих Мхитарян — в шаге от финала Лиги чемпионов Фото: Clive Rose/Getty Images

— Верите, что он может выиграть с «Интером» ЛЧ или против «Ман Сити»/«Реала» шансов мало?

— «Манчестер Сити», конечно, силён. Да, они сыграли вничью в первом матче с «Реалом», но, думаю, всё равно выйдут в финал. Очень надеюсь, что «Интер» тоже там будет. Сами знаете, финальные матчи непредсказуемы. Всего одна игра — всякое может произойти. Буду всячески болеть за «Интер», но понимаю, что им будет очень-очень сложно. «Сити» и раньше был сильной, сыгранной командой, а с приходом Холанда его игра стала ещё более разносторонней и мощной.

— А из четвёрки вратарей-полуфиналистов кто вам наиболее симпатичен?

— Мне вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон нравится. Понимаю, насколько сложно ему приходится. По себе знаю: гораздо легче приходится, когда у твоих ворот много игры и ты постоянно в деле. Но он молодец, справляется. Когда нужно — помогает команде.

— Читал, что Мхитаряна пытались ещё на один цикл вернуть в сборную. Не захотел?

— Были какие-то попытки, в том числе со стороны главного тренера. Но Генрих такое решение принял. Не знаю, окончательное ли, но в любом случае его надо уважать и относиться с пониманием.

— А чем аргументировал? Возраст?

— Возможно, да, хочет сконцентрироваться на клубных делах, чтобы не потерять место в основе «Интера». Всё-таки возраст, да и перелёты сейчас значительно усложнились. А у него ещё и ребёнок недавно родился — естественно, есть желание побыть с семьёй. Много факторов соединилось.

— Вы дважды играли против Турции в отборе ЧМ-2010. Когда ажиотаж в Армении был сильнее, тогда или сейчас?

— Примерно одинаково. Тот матч проходил на стадионе «Раздан», который в советские времена вмещал до 70 тысяч человек. Соответственно, больше людей могло посмотреть игру. А сейчас играли на арене поменьше, но за счёт этой компактности ажиотаж ощущался даже сильнее.

Роман Березовский — против сборной Германии Фото: Simon Hofmann/Getty Images

— Поражение на старте отбора сильно огорчило?

— Если не брать в расчёт результат, мы очень довольны — ребятами, командой, отношением. Были и отдача, и рисунок игры. Дебютанты из чемпионата России — Тикнизян и молодой парень из «Краснодара» Арутюнян — с наилучшей стороны себя проявили. Да и в целом команда очень старательно провела матч.

— Вы даже в счёте вели — чего не хватило, чтобы хотя бы ничью зацепить?

— Наверное, всё-таки класса. У Турции чуть более мастеровитые индивидуально футболисты — многие играют в топовых чемпионатах. Наверное, за счёт этого они и склонили чашу весов в свою пользу. Уже при 1:2 мы имели несколько 100-процентных моментов, чтобы отыграться, но, к сожалению, не смогли реализовать. Их вратарь отлично сыграл.

— Из такой группы — с Уэльсом, Хорватией, турками — реально выскочить?

— У нас сейчас происходит омоложение состава, появляются новые футболисты, обновляется команда. И каждый из них стремится как можно лучше себя проявить. Это очень радует. В группе много сильных команд, а значит, очки будут терять все. Думаю, вопрос выхода в финал до последних матчей будет открыт. Для нас многое зависит от того, как сыграем в Уэльсе и с Латвией.

— С новым главным — Александром Петраковым — вы раньше где-то пересекались?

— В целом не были знакомы. Как тренеры соперничающих команд пересекались в прошлом цикле. Ещё виделись на прощальном матче вратаря сборной Украины и «Шахтёра» Пятова. Поздоровались и всё. Познакомились уже в Армении.

— Процесс притирки продолжается?

— Конечно, нужно ещё притираться друг к другу, адаптироваться — это небыстрый процесс. У каждого человека свои особенности. Будем надеяться, что всё будет хорошо. В этом деле тоже многое зависит от положительных результатов, и мы с нетерпением их ждём.

«Сперцян созрел для Европы. Возможно, даже немного затянул с отъездом»

— Не хватает сейчас сборной лидера калибра Мхитаряна?

— Ну конечно. Любой команде, а в особенности нашей, такой игрок очень нужен. Одно появление такой звёздной личности на поле уже много значит для нас. Соперник начинает чуть более уважительно относиться к команде.

— Кто в состоянии со временем взвалить на себя эту ношу?

— Сейчас у нас появились отличные новые ребята. Большие надежды связываем с Эдиком Сперцяном из «Краснодара», Наиром Тикнизяном. Лидерские функции выполняют чаще игроки центра поля, линии атаки, реже — крайние. Тем не менее Тикнизян и в клубе, и в сборной себя проявляет с наилучшей стороны. Несмотря на своё амплуа, он тоже в состоянии утвердиться в лидерском статусе.

— Сперцяну почти 23 — пора выходить на первые роли?

— В нашей команде он уже на первых ролях. Он ещё достаточно молод, но мы надеемся, что Сперцян может взять на себя эту функцию.

Эдуард Сперцян — кандидат в лидеры сборной Армении Фото: Sam Barnes/Getty Images

— Надо ли ему стремиться в Европу для дальнейшего прогресса или пока и в «Краснодаре» есть куда расти?

— Мне кажется, ему желательно перейти в более сильный и интенсивный чемпионат. Тогда он ещё быстрее будет прогрессировать. Конкурентоспособность лиги и сила твоей команды — очень важные факторы для роста игрока. Чем больше матчей высокого уровня, тем лучше для футболиста.

— Созрел он для этого шага?

— Думаю, давно созрел. Возможно, даже немного затянул с ним. Спрос на него наверняка есть. Но понятно, что не всё от Сперцяна зависит. Нужно ещё, чтобы руководство «Краснодара» пошло навстречу игроку. Они внесли большую лепту в его воспитание и, конечно, рассчитывают на определённую финансовую выгоду от трансфера.

— Легко Тикнизян влился в новый коллектив?

— Да, отлично. Очень классный игрок для нашей команды и коммуникабельный парень. Несмотря на незнание армянского языка, у него не возникло ни малейших проблем в общении с ребятами. Сборная-то у нас многонациональная.

— Какой основной язык общения?

— С приходом Петракова в основном русский стал. Только несколько ребят на нём не говорят — из-за океана, из Европы. А между собой они по-армянски, по-английски, по-испански общаются — в зависимости от компании.

— В процентном отношении сколько примерно игроков говорит по-армянски?

— Процентов 80-85. Эдик Сперцян, может быть, отдельные слова знает. Хорик Байрамян — всё понимает, Тикнизян — нет. Ничего удивительного: ребята родились и выросли в России.

— Арутюнян, хоть и продукт «Краснодара», но даже в России пока неизвестен. Как вы его разглядели?

— Тяжело сразу найти хорошего игрока, каким он оказался для нас. По-моему, его посоветовали из Краснодара, не знаю нюансов. Но я очень рад, что Арутюнян теперь с нами — фактурный молодой парень. Вообще не стушевался в первой игре и как для своего юного возраста отлично себя проявил в защитной линии. Парень всего за сутки до матча узнал, что играет. На разных людей такие вещи по-разному влияют. Одно дело — спокойно поспал, оставаясь в неведении относительно состава. Для кого-то легче дебютировать неожиданно. А когда запланирован дебют, человек начинает настраиваться, переживать. Может не выспаться. А Жора хорошо перенёс этот пресс и очень хладнокровно отыграл против Турции. Сейчас ему в большей степени выдаются авансы, но мы надеемся, что он будет правильно относиться к этому и прогрессировать.

«Коваленко нам очень пригодился бы»

— А самарский Коваленко насколько близко был к сборной Армении?

— Фамилия у Коваленко не армянская, но я слышал, что у него есть какие-то корни, дедушка играл за «Арарат». Наши менеджеры, главный тренер обратили на него внимание. Хотелось бы иметь такого игрока в нашей команде.

— Реально пригодился бы?

— Безусловно. Команда ведь не формируется по принципу: хороший игрок — взяли. Исполнители подбираются ещё и по амплуа. А у нас в этой зоне существуют определённые проблемы. Если в группе атаки, где играют Сперцян, Зелараян, у нас высокая конкуренция — по два-три человека на место, то чистых опорников нет ни одного. Поэтому Коваленко нам очень пригодился бы.

— Но тема уже закрыта?

— Я не в курсе. В федерации есть специальные люди, которые отвечают за такие вопросы.

«Захаряну нужно ещё окрепнуть для АПЛ»

— Как у бывшего динамовца не могу не поинтересоваться мнением о Захаряне. Верите, что переход в «Челси» был реальным?

— К молодым талантливым игрокам часто подогревается интерес, чтобы о них больше говорили. Как показывает практика, процентов 70 таких слухов остаются только разговорами. Раз трансфер не состоялся, наверное, он изначально был маловероятным. Моё мнение: для английской Премьер-лиги Арсену нужно ещё чуть-чуть окрепнуть. Не знаю, как ему самому кажется. Возможно, там он быстрее возмужал бы. Это только спортивный директор «Челси», наверное, знает.

— Окрепнуть физически?

— Ну да, стать более приспособленным к силовой борьбе. Поднять уровень выносливости, увеличить количество единоборств — не только сохранять мяч, но и отбирать его, прессинговать. Все эти моменты Арсену нужно увеличить для АПЛ.

— Вам не кажется, что в сложившейся ситуации через Армению Арсену было бы проще попасть в Европу, как Хвиче через Грузию?

— Возможно, если бы он не сыграл за Россию, в этом плане ему было бы чуть легче. А теперь ему остаётся только играть за «Динамо» во внутреннем чемпионате. Европейских игр нет — соответственно, иностранным клубам, которые прежде проявляли интерес к Захаряну, тяжелее за ним наблюдать.

«Вратарская позиция — проблема. В Армении меньше рослых людей»

— До недавних пор в вашу вратарскую бригаду входили два игрока из России — Юрченко и Бучнев. В Армении дефицит квалифицированных киперов?

— Есть такая проблема — вратарская позиция. Поэтому пока что вот так с ней справляемся. Надо, конечно, более фундаментально её решать, но в одночасье этого не сделаешь. Нужна серьёзная работа на протяжении длительного времени — по крайней мере, 4-5-6 лет. В последнее время в Армении появляется больше высоких людей, но, к сожалению, в футбол почти никто из них не идёт — выбирают другие занятия (смеётся).

— Ростовые данные настолько важны?

— Есть определённые параметры, которые современный футбол нам диктует. От антропологии многое зависит. Теперь вратари с ростом Акинфеева — большая редкость. Сейчас почти все киперы топ-уровня — от 192 см и выше.

— В Армении исторически рослых людей мало?

— В принципе, меньше, чем в других странах. Хотя дело не только в росте. Значение имеет также чемпионат, в котором они играют. Если лига высокого уровня, то и футболист прогрессирует. Скорость движения, мышления, игра в одно касание, качество полей — всё это влияет на уровень футбола. Но туда нужно ещё попасть. А все наши вратари выступают во внутреннем чемпионате. Когда в игре за сборную им приходится разово переключать эти скорости, не у каждого это получается.

— Слышал, что воспитанник «Краснодара» Ермаков сейчас в «Арарате-Армения» на хорошем счету: из 31 матча — 15 «на ноль».

— Давно наблюдаю за этим вратарём. Тем более по срокам выступления в Армении он тоже может стать одним из кандидатов в нашу сборную. Но последний отрезок — месяц-полтора — ему не очень удался. У каждого человека бывают светлые периоды и спады формы. Не думаю, что Ермаков сейчас находится в оптимальной форме. Для вратаря игра ногами — очень важный фактор. В этом отношении он имеет определённые проблемы.

— Чем, кроме антропометрии, объясните довольно большое количество качественных вратарей в России?

— Страна огромная — население больше — конкуренция выше. Сами знаете, как долго Россия готовилась к чемпионату мира — строили базы, стадионы. Инфраструктура поднималась. Это дало свои плоды. Плюс клубы РПЛ давно имеют свои академии, а время быстро летит — поколения растут. Год прошёл — подошли новые ребята. Если не успевают себя проявить за короткий период, их уже следующие поджимают. Текучка быстро происходит. Здесь в этом отношении сложнее. Многие клубы предпочитают вратарей-легионеров. Голкиперов с армянским паспортом мало.

«Звёзды по армянским меркам получают до € 10 тысяч»

— В Премьер-лиге Армении из 127 легионеров 17 — россияне. Что их привлекает там?

— Всё индивидуально. У каждого своя судьба, карьера. Кого-то жизнь заставила — оказались здесь. Наверное, не выдержали конкуренции в более сильных чемпионатах, в том числе российском.

— Финансовые условия в чемпионатах России и Армении подравнялись?

— Ну нет, в России наверняка более серьёзное финансирование. В Армении всего два-три клуба предлагают действительно достойные зарплаты. В России таких команд гораздо больше.

— Достойные — это сколько?

— До $ 10 тысяч в месяц. Но столько получают единицы — действительно звёздные игроки по армянским меркам. А так средний оклад, как я слышал, $ 3-4-5 тысяч. В РПЛ, по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше.

— Ваш подопечный по сборной Бучнев мне рассказывал, что за последний год аренда жилья в Ереване поднялась чуть ли не в три раза. Вас это коснулось?

— Да, я тоже сейчас довольно много времени провожу в Армении. С недавних пор начал снимать квартиру. Действительно, цена аренды подскочила в два-три раза. Произошёл наплыв людей, а спрос рождает предложение. Вот люди, которые занимаются недвижимостью, и воспользовались ситуацией.

— Сейчас этот наплыв немного схлынул?

— Осенью и ближе к Новому году был большой наплыв, сейчас — как будто бы спал немного. Один день кажется так, другой — иначе.

— Местное население терпимо относится к релокантам?

— Армяне сами по себе гостеприимный народ, но все по-разному к этой ситуации относятся. Те, кому это выгодно, только рады. Есть, наверное, и те, кто недоволен. Но большинство, по ощущениям, довольно. Больше людей разных национальностей стало, движухи — для Армении это всё необычно.

— В России часто бываете?

— Постоянно. В преддверии отборочных игр за месяц-полтора приезжаю в Армению — смотреть кандидатов в сборную, общаться с ними. А когда матчи проходят, возвращаюсь в Москву.

«Из всех приправ к блюду «РПЛ» осталась одна соль»

— Когда на вашей памяти российский чемпионат был самым конкурентоспособным и интересным?

— С 2011 по 2014 год — пиковый период в плане количества серьёзных клубов и классных легионеров в них. «Динамо», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА в порядке были. Плюс проект «Анжи» разворачивался. Вот тогда чемпионат России вызывал действительно большой интерес. Может быть, даже в пятёрку по Европе начинал входить.

— Сейчас уровень ощутимо упал?

— Будучи в Москве, я посмотрел довольно много игр. Процентах в 70 падение уровня ощущалось. То, что матчи проходят на шикарных стадионах, немножко улучшает картинку, но на пальцах рук можно посчитать реально хорошие игры. Из последних вспоминается «Зенит» — «Локомотив». Однако таких матчей, к сожалению, всё меньше. Большинство команд играют, как аутсайдеры РПЛ трёх-четырёхлетней давности. Это прежде всего в скоростях проявляется, в том числе принятия решений на поле. Образно говоря, с оттоком легионеров из всех приправ к основному блюду осталась одна соль. Ярких личностей намного меньше стало.

«Зенит» держит уровень за счёт бразильцев, но вряд ли прогрессирует»

— Не безразличное вам «Динамо» какое впечатление производит?

— Если сравнивать с тем, что было при Шварце, разница в игре налицо. Тогда команда более сыгранной выглядела. И были качественные футболисты — такие как Шиманьски, Ордец. Сейчас таких нету. Но зато появляется много воспитанников. А молодые, как вы сами понимаете, не всегда стабильны, у них часто хорошие матчи сменяются посредственными. Несколько игр посмотрел — честно говоря, впечатления не очень (разговор состоялся за несколько дней до увольнения Славиши Йокановича. — Прим. «Чемпионата»).

— А что насчёт другого вашего бывшего клуба — «Зенита»?

— «Зенит» пока что держит свой уровень — в основном за счёт бразильских легионеров. Но и он вряд ли прогрессирует, поскольку соперничество не очень серьёзное — уже обеспечили себе очередное чемпионство. Наверное, могли и ещё раньше это сделать — просто потому, что значительно выше всех уровнем. Многие игры у них практически проходные. Они явные фавориты и часто выигрывают, не прилагая 100% усилий.

— Если бразильцы разъедутся — гегемонии конец?

— Шансы других команд увеличатся. Но общий уровень чемпионата ещё больше просядет, это логично. Наверняка уехавших заменят достойные ребята, но вряд ли они будут дотягивать до уровня Малкома. Возможно, тогда «Зенит» и попозже станет чемпионом, чем сейчас. А может, вообще другая команда заберёт титул.

— Слушайте, но конкуренты «Зенита» ведь тоже покупают недешёвых легионеров — в чём их проблема?

— Кто-то из лидеров взрослеет — как у «Спартака» Промес. Кто-то уехал. «Зенит» же сохранил всю свою бразильскую общину. А бразильцы есть бразильцы. У них футбол в крови. Они живут игрой.

— Два ваших бывших клуба — «Торпедо» и «Химки» — сейчас на дне таблицы РПЛ. За кого обиднее?

— Чуть-чуть больше за «Химки», потому что в «Торпедо» я всего лишь один год провёл, а в Подмосковье — шесть. Да и по временной шкале «Химки» поближе были.

— При вас в «Химках» такого бардака, как сейчас, не было?

— Всякие времена были. И финансовые кризисы случались, которые влияли на выступления клуба. Вылетали в ФНЛ, возвращались. Тоже трясло команду, но прямо такого сильного бардака не было.

«Сафонова пока поставлю четвёртым»

— Топ-3 вратаря России прямо сейчас?

— Акинфеев — тут всё ясно, да? Лантратов с давних времён, с «Химок», очень симпатично для меня играет и сейчас в «Локомотиве» отлично себя проявляет. Ну и Кержаков — чемпион, что тут говорить? Сафонов тоже приятно смотрелся, но два тяжёлых поражения, как мне кажется, на него повлияли. Из-за этого поставлю его четвёртым пока.

— В перспективе он способен достичь высот Акинфеева?

— Да, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. А так у него есть все данные, школа, понимание игры, чтобы добиться успеха. Осталось добиться стабильности и опять-таки попасть в более конкурентную среду.

«Успехи Черчесова в Европе не удивляют»

— Удивляют успехи за рубежом вашего бывшего тренера Черчесова?

— Почему удивляют? Он всегда с наилучшей стороны проявлял себя как тренер, в том числе в сборной России. Тем более Черчесов имеет немецкую, австрийскую школу. В Европе проходил лицензирование. Если человек интересуется тенденциями, развивается, какая разница, вратарём он был или нападающим? Сейчас вообще тренерами всё чаще становятся люди, которые вообще никогда не играли в футбол, но очень увлечены этим делом.

Станислав Черчесов и Роман Березовский Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У вас пока единственным полноценным самостоятельным опытом были полгода в «Пюнике»?

— Я бы не сказал. «Пюник», наоборот, попал на пик коронавируса. Да, временной отрезок там был побольше, но больший опыт я приобрёл в «Сочи» и сборной, когда исполнял обязанности главного — две товарищеские игры в ноябре прошлого года мы провели. А в «Пюнике» нужно было фактически новую команду собирать. Ещё и пандемия грянула. Спонсор сказал, что больше не сможет содержать клуб, и мы разошлись. Ничего там толком не получилось.

— Но работа главным — ваше?

— Мне и работа с вратарями нравится. И в то же время интересны все общекомандные процессы, механизмы. Основной показатель для тренера — как команда отдаётся на поле. Результаты потом уже приходят. Когда исполнял обязанности в «Сочи» и сборной, я очень был доволен футболистами. По ощущениям, у меня неплохо получилось. Но со стороны виднее. Мыслей, что это не моё, у меня нет.

«Одной ногой был уже в ЦСКА»

— Вам на жизненном пути встречалось множество больших тренеров — Романцев, Морозов, Садырин, Бышовец… Кто произвёл самое сильное впечатление?

— Наибольшая эрудированность и тонкое понимание человеческой натуры отличали Анатолия Фёдоровича Бышовца. С ним не только о футболе, но и о жизни было интересно беседовать.

— Расскажете неизвестную историю о нём?

— В 1997 году я с группой футболистов должен был перейти за Садыриным из «Зенита» в ЦСКА. Уже одной ногой там был. Получилось так, что приболел и одну-две тренировки пропустил. Наверное, Бышовец усомнился, что я реально плохо себя чувствую. Приехал ко мне домой. Мы посидели, поговорили. На меня это произвело впечатление, и я решил остаться в «Зените».

— Не пожалели?

— Ни в коем случае. Я играл, старался — в том числе и за тренера.

— А через два года выиграли Кубок России.

— Да, причём добыли его в сложных условиях. «Зенит» тогда не был тем «Зенитом», которым является сейчас. И Бышовец как раз перешёл в сборную России и в финале командой не руководил. Но эту команду создал именно он, так что это и его победа тоже.

— Вы своей игровой карьерой довольны?

— Очень, и жизнью, и карьерой.

— И сожалений ни о чём нет?

— Я стараюсь не грузиться на эти темы, не корить себя за те или иные шаги. Например, когда был в «Зените», думал, что всю карьеру там проведу. Не сложилось, и ладно. Я ни о чём не жалею. После Петербурга пожил и поиграл в Москве, узнал много хороших людей. Я благодарен богу и судьбе за то, что так всё получилось.