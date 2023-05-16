Гогниев: с удовольствием поработал бы в Европе, но после ухода из «Химок» предложений нет
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что у него не было предложений возглавить какую-либо команду после увольнения из клуба. Также специалист признался, что не против поработать в Европе.
«Были ли предложения возглавить какую-либо команду? Можно сказать, что не было. Пока никаких разговоров, ничего. С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве, чтобы определённые вещи до игроков доносились так, как тебе хотелось бы», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».
Гогниев также работал с владикавказской «Аланией». В «Химках» специалист проработал с сентября 2022 года по апрель 2023 года. При нём химчане одержали лишь одну победу в 19 матчах.
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