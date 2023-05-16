«Интер» — «Милан»: во сколько ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 16 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера». В нынешнем сезоне за пределами Лиги чемпионов команды встречались трижды. В первом круге чемпионата Италии победу одержал «Милан» со счётом 3:2. В матче за Суперкубок Италии выиграл «Интер» — 3:0. Во втором круге Серии А «Интер» победил с минимальным счётом 1:0.