Лукаку и Мартинес полны оптимизма. «Интер» или «Милан» в финале ЛЧ?

Первый финалист Лиги чемпионов определится в миланском дерби, которое пройдёт 16 мая и начнётся в 22:00 мск. «Интер» принимает «Милан» после победы в первой встрече со счётом 2:0. Смогут ли «дьяволы» сделать камбэк?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Букмекерские конторы склоняются в пользу «Интера» и предлагают на его победу коэффициент 2.15. Шансы «Милана» оценены в 3.70. Сделать ставку на то, что «дьяволы» выйдут в финал, можно за 11.5. Назван наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «змей». Поставить на него можно с коэффициентом 7.00.

Где смотреть?

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Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» (16.05.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди Лига чемпионов. 16 мая состоится ответная полуфинальная встреча. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» встретятся «Интер» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После неудачного отрезка сезона «Интер» набрал очень хороший ход. В первом полуфинальном матче ЛЧ он уверенно обыграл «Милан» (2:0). «Россонери» чаще владели мячом и атаковали, но вот до удара дело довести не удавалось. За весь матч они лишь раз попали в створ.

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В первую очередь хочется похвалить Симоне Индзаги. Он навязал «дьяволам» свою игру и, грамотно пользуясь глубиной состава, сохранил силы основообразующих футболистов на ответный матч. Итальянский специалист использовал все пять замен. Он полностью поменял линию атаки и практически всю полузащиту.

В то же время у «нерадзурри» отлично идут дела в Серии А. Они поднялись на второе место в турнирной таблице, одержав во всех пяти последних турах победы. Сначала «змеи» обыграли «Эмполи» (3:0), «Лацио» (3:1) и мотивированную борьбой за выживание «Верону» (6:0). Затем они победили «Рому» (2:0) и «Сассуоло» (4:2).

Одним из главных героев встречи с «Сассуоло» стал Ромелу Лукаку. Он записал на свой счёт дубль. Лучший бомбардир сборной Бельгии вернул былые кондиции. Он принял участие в четырёх из пяти последних туров Серии А, в которых забил пять мячей и сделал три ассиста.

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Также отличную форму набрал Лаутаро Мартинес. В последних пяти турах чемпионата Италии он забил шесть мячей и отдал два голевых паса. Некогда связка аргентинца и бельгийца была одной из самых сильных в Серии А. Этот дуэт внёс огромный вклад в то, что «Интер» по итогам позапрошлого сезона выиграл скудетто. Складывается впечатление, что те самые «змеи» возвращаются.

«Милан», напротив, во второй половине сезона очень сильно сбавил и спустился на пятое место в турнирной таблице. За последние 11 туров он обыграл только «Наполи» (4:0), «Лечче» (2:0) и «Лацио» (2:0). Также было пять ничьих, хотя в соперниках были преимущественно середняки и аутсайдеры.

Уступили «россонери» «Фиорентине» (1:2), «Удинезе» (1:3) и «Специи» (0:2). Из логики выписываются только встречи с «Тоттенхэмом» (1:0 и 0:0) и «Наполи» (1:0 и 1:1) в Лиге чемпионов. В этих четырёх матчах подопечные Стефано Пиоли продемонстрировали мастер-класс по игре от обороны. Они вообще ничего не позволили создать соперникам.

В первой встрече с «Интером» надёжность защиты «дьяволов» куда-то испарилась. Счёт 0:2 к 12-й минуте — это совсем несерьёзно. И если бы не Мик Меньян, счёт мог быть разгромным. На 53-й минуте голкипер выручил свою команду, своевременно сократив дистанцию с вышедшим «один на один» Эдином Джеко. Босниец попал в ногу вратарю.

К предстоящему матчу «дьяволы» подходят с рядом важных кадровых потерь. Одной из них стала травма ведущего полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера. Алжирец пропустит всю оставшуюся часть сезона из-за полученного в первом матче с «Интером» повреждения.

Также под вопросом тонус самого результативного футболиста «россонери» Рафаэла Леау. Португалец пропустил первый матч с «Интером» и встречу со «Специей» из-за травмы бедра, полученной во встрече предпоследнего тура Серии А с «Лацио». Сообщается, что форвард может принять участие в грядущем матче, а также приступил к тренировкам. Но в какой он форме?

Думается, лучше всего взять 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.20. «Интеру» достаточно не уступить для того, чтобы добыть путёвку в финал Лиги чемпионов. Скорее всего, он сыграет на удержание счёта. Победа «змей» с небольшим преимуществом или ничья выглядят наиболее правдоподобными исходами матча.

«Милан» может отправить Пиоли в отставку.

История последних очных встреч также на стороне «нерадзурри». В шести из десяти игр они одержали победы. Также было две ничьих. На последнем отрезке сезона «змеи» смотрятся в разы предпочтительнее «дьяволов». У них лучше глубина состава и результаты.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года

«Интер» пребывает в отличном тонусе. Лукаку и Мартинес вспомнили былые времена и начали много забивать. История девяти последних очных встреч также на стороне «змей». У «Милана» во второй половине сезона серьёзные проблемы. Он нестабилен, в частности из-за важных кадровых потерь. «Россонери» наверняка приложат все силы, чтобы избежать вылета из Лиги чемпионов, но вряд ли им удастся спастись.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 22.03.

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Прогноз на матч «Краснодар» — «Урал» с коэффициентом 3.00.

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