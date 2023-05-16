«В РПЛ получают гораздо больше». Березовский раскрыл среднюю зарплату в чемпионате Армении

Бывший вратарь ряда российских и армянских команд Роман Березовский раскрыл среднюю зарплату футболистов в чемпионате Армении. По его словам, в чемпионате этой страны игроки получают гораздо меньше, чем в Российской Премьер-Лиге. Средний оклад в армянском чемпионате колеблется в районе от $ 3 тыс. до $ 5 тыс.

«До 10 тысяч долларов в месяц. Но столько получают единицы — действительно звёздные игроки по армянским меркам. А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тысяч. В РПЛ, по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», — сказал Роман Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»: