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Экс-вратарь «Зенита»: команда держит уровень за счёт бразильцев, но вряд ли прогрессирует

Экс-вратарь «Зенита»: команда держит уровень за счёт бразильцев, но вряд ли прогрессирует
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Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что из-за отсутствия серьёзной конкуренции в РПЛ сине-бело-голубые не прогрессируют.

«Зенит» пока что держит свой уровень — в основном за счёт бразильских легионеров. Но и он вряд ли прогрессирует, поскольку соперничество не очень серьёзное — уже обеспечили себе очередное чемпионство. Наверное, могли и ещё раньше это сделать — просто потому, что значительно выше всех уровнем. Многие игры у них практически проходные. Они явные фавориты и часто выигрывают, не прилагая 100% усилий.

Если бразильцы разъедутся — гегемонии конец? Шансы других команд увеличатся. Но общий уровень чемпионата ещё больше просядет, это логично. Наверняка уехавших заменят достойные ребята, но вряд ли они будут дотягивать до уровня Малкома. Возможно, тогда «Зенит» и попозже станет чемпионом, чем сейчас. А может, вообще другая команда заберёт титул», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате»:

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