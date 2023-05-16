Тихонов: игрок «Химок» дорисовал, судья ошибся со второй жёлтой карточкой Денисова

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что судья ошибся, показав вторую жёлтую карточку защитнику красно-белых Даниилу Денисову в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). По мнению Тихонова, футболист подмосковной команды «дорисовал» нарушение правил, чтобы Денисов получил жёлтую карточку.

«Думаю, игрок «Химок» дорисовал в том эпизоде, потому что сколько повторов было, я не увидел какого‑то контакта, грубой игры. Да, подкат был, футболист красиво упал, но судья, возможно, ошибся со второй желтой карточкой, я не увидел ничего такого», — приводит слова Андрея Тихонова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть ряд спорных эпизодов в матче 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1). Красно-белые требуют вынесения решения по пяти моментам: двум неудалениям игроков химчан, удалению полузащитника Даниила Денисова и неназначение двух 11-метровых ударов в ворота хозяев.