Клопп — о Коди Гакпо: умный парень. Никогда бы не подумал, что ему всего 24

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего красных Коди Гакпо.
«Он суперфутболист и умный парень. Я никогда бы не подумал, что ему только 24 года, хотя он действительно молод. Он был капитаном в ПСВ, и это действительно что-то особенное.
А потом ты встречаешь этого парня и говоришь: «А, хорошо, теперь я понимаю почему». Гакпо питается футболом, для него вся информация, что мы ему даём, так естественна, что он с лёгкостью переносит её на поле.
Он играет на позиции, на которой не выступал раньше, но ему это очень нравится. Он нужен нам там, и он очень крут, потому что может играть на трёх или четырёх позициях в атаке», — цитирует Юргена Клоппа издание Liverpool Echo.
Коди Гакпо перешёл в «Ливерпуль» в январе этого года. Суммарно за мерсисайдцев он провёл 24 матча и забил шесть голов.
- 16 мая 2023
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