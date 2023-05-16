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Клопп — о Коди Гакпо: умный парень. Никогда бы не подумал, что ему всего 24

Клопп — о Коди Гакпо: умный парень. Никогда бы не подумал, что ему всего 24
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего красных Коди Гакпо.

«Он суперфутболист и умный парень. Я никогда бы не подумал, что ему только 24 года, хотя он действительно молод. Он был капитаном в ПСВ, и это действительно что-то особенное.

А потом ты встречаешь этого парня и говоришь: «А, хорошо, теперь я понимаю почему». Гакпо питается футболом, для него вся информация, что мы ему даём, так естественна, что он с лёгкостью переносит её на поле.

Он играет на позиции, на которой не выступал раньше, но ему это очень нравится. Он нужен нам там, и он очень крут, потому что может играть на трёх или четырёх позициях в атаке», — цитирует Юргена Клоппа издание Liverpool Echo.

Коди Гакпо перешёл в «Ливерпуль» в январе этого года. Суммарно за мерсисайдцев он провёл 24 матча и забил шесть голов.

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