Мостовой: на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека — это уже вообще

Бывший российский футболист Александр Мостовой, который записался на тренерские курсы, рассказал, что никогда не говорил о желании работать в «Спартаке», а также отреагировал на изменения в тренерском штабе московского «Динамо».
«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь.
Цель получения тренерской лицензии — работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моём примере. 20 лет отыграл в футбол и 10 без футбола — никто никуда не звал.
Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха. Хотя с учётом того, что вижу: вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», — цитирует Мостового Sport24.
- 16 мая 2023
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