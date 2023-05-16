Форварда киевского «Динамо» отстранили и оштрафовали за слова в адрес женщины-арбитра

Нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната дисквалифицировали на пять матчей (два условно) чемпионата Украины за высказывания в адрес арбитра Екатерины Монзуль перед одним из матчей Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном сайте.

Решение по дисквалификации 21-летнего футболиста было вынесено по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета организации. Сам инцидент произошёл ещё в марте, когда киевляне встречались с «Ингульцом». После матча Ванат сказал следующее:

«Я не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины так судили мужские игры. Мы сталкиваемся с подобным, и почему-то очень часто именно в матчах «Динамо», — сказал Ванат после игры.

КДК посчитал эти слова некорректными. Ваната отстранили на пять матчей (два условно) и оштрафовали на 100 тысяч гривен (218 тысяч рублей).