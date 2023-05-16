Березовский: может, Захаряну было бы легче попасть в Европу, если бы он не играл за Россию

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну было бы проще уехать в европейский чемпионат, если бы он не играл за сборную России.
«Возможно, если бы он не сыграл за Россию, ему было бы чуть легче попасть в Европу. А теперь ему остаётся только играть за «Динамо» во внутреннем чемпионате.
Европейских игр нет — соответственно, иностранным клубам, которые прежде проявляли интерес к Захаряну, тяжелее за ним наблюдать», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян провёл 24 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач. Летом футболист был близок к переходу в лондонский «Челси», но в последний момент трансфер сорвался.
- 16 мая 2023
-
20:20
-
20:17
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
19:20
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:00
-
18:39
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:06
-
18:05
-
17:59
-
17:54
-
17:47
-
17:45
-
17:45
-
17:34
-
17:24
-
17:24
-
17:18
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:45
-
16:32
-
16:30
-
16:29