Березовский: может, Захаряну было бы легче попасть в Европу, если бы он не играл за Россию

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну было бы проще уехать в европейский чемпионат, если бы он не играл за сборную России.

«Возможно, если бы он не сыграл за Россию, ему было бы чуть легче попасть в Европу. А теперь ему остаётся только играть за «Динамо» во внутреннем чемпионате.

Европейских игр нет — соответственно, иностранным клубам, которые прежде проявляли интерес к Захаряну, тяжелее за ним наблюдать», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян провёл 24 матча, забил три гола и сделал пять результативных передач. Летом футболист был близок к переходу в лондонский «Челси», но в последний момент трансфер сорвался.