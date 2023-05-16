Березовский: успехи Черчесова в Европе не удивляют. Всегда проявлял себя как тренер

Экс-голкипер «Зенита» и «Химок» Роман Березовский заявил, что последние успехи главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова его не удивляют.
«Почему успехи Черчесова в Европе кого-то удивляют? Он всегда с наилучшей стороны проявлял себя как тренер, в том числе в сборной России. Тем более Черчесов имеет немецкую, австрийскую школу. В Европе проходил лицензирование.
Если человек интересуется тенденциями, развивается, какая разница, вратарём он был или нападающим? Сейчас вообще тренерами всё чаще становятся люди, которые вообще никогда не играли в футбол, но очень увлечены этим делом», — заявил Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
За время работы в венгерском «Ференцвароше» Станислав Черчесов дважды выигрывал чемпионский титул. В венгерский клуб бывший тренер сборной России пришёл в декабре 2021 года.
- 16 мая 2023
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