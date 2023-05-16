Шалимов: в «Динамо» довольно много игроков, которые деградировали

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о проблемах «Динамо».
«Говорят о кризисе «Динамо», но я бы в целом сказал о том, что весна не получилась у Шварца в прошлом чемпионате, сейчас у Йокановича, есть проблемы у других иностранцев. Слишком непростая пауза, это разнится с тем, с чем коллеги сталкиваются у себя — пауза там короче.
В то же время по «Динамо» скажу так — схема, расположение игроков такая же, как при Шварце. Да, есть потери — ушёл Шиманьски, но ведь остался Захарян. И если Арсен в порядке, то позиция «десятки» — его. Он хороший игрок, который может играть намного сильнее, чем сейчас.
На мой взгляд, довольно много футболистов в команде, которые не просто не прибавили, а деградировали — ощущение, что есть проблемы с тем, как мотивировать игроков.
Не принимаю аргумент о том, что уехали иностранцы и команда ослабла — есть Шунин, Тюкавин, Фомин, Смолов, Захарян, Гагнидзе — это хорошие футболисты, которые могут играть намного лучше, чем сейчас. Если команда в порядке, это место в тройке», — сказал Шалимов в интервью «РБ Спорт».
В данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. В последних пяти матчах внутреннего первенства бело-голубые потерпели три поражения и одержали две победы.
- 16 мая 2023
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