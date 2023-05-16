Джака покинет «Арсенал» летом — Романо

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака покинет лондонский клуб этим летом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Арсенал» и Гранит Джака не ведут переговоров о продлении контракта и намерены расстаться уже в июне. В услугах швейцарского полузащитника «канониров» заинтересован леверкузенский «Байер», которому придётся заплатить за 30-летнего футболиста около € 15 млн.

Немецкий клуб практически согласовал с игроком условия контракта, который будет рассчитан до лета 2027 года. За «Арсенал» Джака выступает с 2016 года.

Предыдущим клубом опытного полузащитника была «Боруссия» Мёнхенгладбах. В этом сезоне Гранит Джака провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять голов и отдал семь голевых передач.