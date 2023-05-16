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Симоне Индзаги впервые в тренерской карьере вышел в финал еврокубка

Симоне Индзаги впервые в тренерской карьере вышел в финал еврокубка
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги впервые вывел свою команду в финал европейского клубного турнира.

«Интер» одержал победу над «Миланом» в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов (1:0) и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу «Интера».

Для 47-летнего Симоне Индзаги это первый в карьере выход в финал еврокубка в статусе тренера.

За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле (Турция).

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