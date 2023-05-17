«Интер» сыграл на ноль в пяти из шести матчей в этом плей-офф ЛЧ

Миланский «Интер» одержал сухую победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги оставила свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести в рамках плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов.

Только «Бенфика» смогла поразить ворота итальянского клуба. В ответной встрече четвертьфинала турнира, проходившей в Милане, была зафиксирована ничья со счётом 3:3.

За вторую путёвку в финал Лиги чемпионов текущего сезона борются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Первая полуфинальная встреча между командами проходила в Мадриде и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.