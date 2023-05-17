Игорь Шалимов: у меня ощущение, что ЦСКА играет с запасом
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Торпедо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:0. По итогам матча автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.
«ЦСКА не меняется — схема, манера игры, состав. У меня ощущение, что команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. При этом глупые ошибки совершил соперник — я говорю о первом голе и о пенальти. Команда набрала очень мало очков — 13, и заслуженно вылетела.
Владимир Федотов выстроил игру, он не меняет схему — ни влево, ни вправо, что говорит о стабильности. Он сделал то же самое, что и в «Сочи» — каждый знает свой манёвр, прогрессируют игроки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
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