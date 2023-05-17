Шалимов: не говорил бы «Локо» без Дзюбы», а сказал бы «Локо» с Игнатьевым» — разные вещи

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1).
«Перед этим у Самары было 4 поражения подряд, и это очень тяжёлая психологически ситуация для команды, потому что Самара уверенно провела предыдущий сезон, и за выживание не боролась.
Команда как будто прибита после случившегося в матче с «Нижним», плюс потом было крупное поражение от «Зенита». Крайне важным было не проиграть «Локо». Видно, что команда очень опасалась поражения, очень уверенно и, самое главное, спокойно сыграл Ломаев.
Я ещё раз скажу о том, что работать в ситуации, когда у тебя забирают каждое трансферное окно лучших, тяжело, а стабильно по результату — невозможно. Тем более, сейчас не играют и Коваленко с Ежовым. Слишком много потерь, а новички не впечатляют. Это объективные причины, не вижу недоработки тренера.
У «Локо» отмечу Изидора — очень качественный гол, форвард хорошо разобрался после выхода один на один. Не было Дзюбы, но я бы не говорил «Локо» без Дзюбы», а сказал бы «Локо» с Игнатьевым» — это разные вещи, Ваня не впечатляет совершенно, его просто не видно. К сожалению, речь даже не о моментах, а о сохранении мяча», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
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