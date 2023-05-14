Нет Дзюбы — нет победы. Матч «Локо» в Самаре — максимально неоднозначное зрелище

Первый тайм хочется поскорее забыть. А «Крылья» теперь в очень неприятном положении.

«Крылья Советов» — одна из самых невезучих команд этого сезона РПЛ. Несмотря на временами по-настоящему яркую игру, самарцы вынуждены бороться, чтобы избежать стыков. В 27-м туре соперник приехал непростой: «Локомотив» круто проводит весну и продолжает побеждать, несмотря на фактическое отсутствие турнирной мотивации. Зрелище получилось максимально неоднозначное.

«Локо» вышел на матч без своих главных атакующих футболистов. Артём Дзюба не попал даже в заявку (пишут, что из-за повреждения), а Максим Глушенков внезапно остался в запасе. Рядом с ним на лавке сидел Вильсон Изидор, который даже при такой кадровой ситуации не получил шанс в стартовом составе. Зато с первых минут вышел Иван Игнатьев.

Вступительная фаза матча растянулась надолго: низкий темп игры, отсутствие голевых моментов. Как стало понятно чуть позднее, это было не временное явление, а тенденция для всего первого тайма. К середине 45-минутки футболисты лишь один раз были близки к голу: Антон Миранчук прибежал к чужой штрафной, отдал на Игнатьева, тот пробил в одно касание, и после рикошета мяч угодил в штангу. Оборона «Крыльев», которая в этом сезоне в принципе не блещет, и здесь сыграла суматошно и вынесла мяч только в самый последний момент.

Матч в Самаре Фото: fclm.ru

Если изначально первым номером играл «Локо», то во второй половине тайма команды обменялись ролями. Теперь «Крылья» владели мячом, а соперник контратаковал. Правда, на остроте у ворот этот расклад сильно не сказался.

С учётом общей пассивности и недостатка моментов, самым вероятным сценарием для гола становилась ошибка в обороне. Так и получилось: «Локо» намудрил на левом фланге, Наир Тикнизян «обрезался», Владислав Шитов отдал пяткой на Дмитрия Цыпченко, а тот пробил над Ильёй Лантратовым. Второй гол в сезоне для нападающего Самары!

В перерыве Михаил Галактионов усилил атаку: Изидор появился на поле вместо Игнатьева, а Глушенков заменил Миранчука. И свежая связка сразу сделала гол! Изначально судьи его отменили из-за возможного офсайда у Изидора, но потом быстро засчитали. Спорное решение, учитывая протокол VAR. Зато для Вильсона это уже четвёртый результативный тур подряд!

Образцово качественного футбола во втором тайме не было, но на фоне первого он смотрелся куда ярче. Как минимум у игроков появилось желание, и они стали больше и активнее двигаться. Добавилось и грубости — количество фолов резко возросло.

Атакующего заряда «Локо», несмотря на появившиеся после быстрого гола ожидания, хватило ненадолго. Так что в концовке, которая растянулась из-за семи добавленных минут, попытку вырвать победу предприняли «Крылья». Но голов мы больше так и не увидели. Ничья — пожалуй, самый справедливый исход этого матча.

«Крылья» остаются в рискованном положении и могут оказаться в зоне стыков уже по итогам этого тура. Отрыв от «Факела» составляет два очка, от «Пари НН» — три. А эти команды как раз сыграют друг с другом. В общем, борьба за выживание в самом разгаре! Хоть здесь есть интрига.