Голкипер «Факела» Илья Свинов рассказал, как относится к критике в свой адрес

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«К конструктивной критике отношусь хорошо, она помогает. Даже если слова подобраны жёстко, ты всё равно можешь что-то для себя почерпнуть, если сказано по делу. А есть критиканство – это уже совсем другое. Когда мы играли в ФНЛ, я читал комментарии в соцсетях. Сейчас, особенно после неудачных матчей – таких, как с «Ахматом» и «Краснодаром» дома – вообще не захожу туда, не смотрю.

Справедливы ли упрёки в неуверенной игре на выходах? Да мне вообще много в чём прибавлять надо, если хочу добиться чего-то серьёзного. Возможно, в игре на выходах я тоже не так силён, как хотелось бы. Буду работать над этим, постараюсь подтянуть свои слабые стороны.

С виду хладнокровный, но бывает ли, что внутри кипит? Конечно, есть драйв, выплески адреналина, спортивной злости. Это только даёт мне энергии. Но я не имею права показывать, что нервничаю. Команда должна чувствовать уверенность от меня, парни должны знать, что я подстрахую, где надо, выручу. А так, конечно, все вратари разные. Каждый сам себя чувствует и решает, как ему комфортнее. Кто-то из вратарей как оголённый нерв, кто-то спокоен, кто-то вообще постоянно на улыбочках, смешочках. Я считаю, что нужно спокойно разобрать ошибки, проанализировать и идти дальше, не занимаясь самобичеванием», — приводит слова Свинова пресс-служба клуба.