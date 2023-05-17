Голкипер «Факела» Свинов: очень хочется продлить это футбольное сумасшествие в городе

Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов высказался о давлении при борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Чувствую ли особенное давление в связи с тем, что защищаю ворота клуба, который борется за выживание? Нет, потому что давление – неотъемлемая часть футбола. Я его всегда чувствовал. Для вратаря это вообще естественно. Ты всегда являешься неким последним рубежом для соперника. И для меня всегда это было главной мотивацией – мысль о том, что я не могу подвести парней. В Воронеже пришёл новый уровень ответственности – желание порадовать невероятных болельщиков. Очень хочется продлить это футбольное сумасшествие в городе», — приводит слова Свинова пресс-служба клуба.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков после 27 матчей.