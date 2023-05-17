Шалимов считает, что Головину нужно было уходить из «Монако» зимой

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о положении «Монако», в котором выступает россиянин Александр Головин.

С такой игрой «Монако» может потерять четвёртое место? Что не так с Головиным и его командой? Они полностью соответствуют друг другу отсутствием стабильности, даже в лучшем для Головина сезоне. Зимой надо было уходить», — приводит слова Шалимова Sport24.

Головин в текущем сезоне провёл 32 матча во французской Лиге 1, в которых забил восемь мячей и оформил семь голевых передач. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и восемь — в Лиге Европы. В еврокубковых матчах полузащитник результативными действиями не отметился. «Монако» (65) занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидирует «ПСЖ» (81).