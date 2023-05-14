«Монако» поделил очки с «Лиллем»

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» на своём поле принимал «Лилль». Игра проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте. Вместо Головина на поле появился Брил Эмболо.

Ранее сегодня «Брест» минимально переиграл «Осер» (1:0), «Ренн» разгромил «Труа» (4:0), «Тулуза» и «Нант» голов не забивали (0:0), а встреча «Монпелье» и «Лорьяна» завершилась результативной ничьёй (1:1).

«Монако» остался на четвёртом месте в таблице Лиги 1, в активе команды Филиппа Клемана 65 очков после 35 туров. «Лилль» сохранил место в пятёрке лучших, набрав 60 очков. Отрыв от «Ренна» сократился до одного очка. Лидирует в чемпионате Франции «ПСЖ» (81).