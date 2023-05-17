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Игнатьев: Семак мяч на носу не носил, но он ответственный человек, поэтому успешен в делах

Игнатьев: Семак мяч на носу не носил, но он ответственный человек, поэтому успешен в делах
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился воспоминаниями о Сергее Семаке во времена его игровой карьеры. Игнатьев выделил ответственность, серьёзность и самоотверженность Семака. По мнению опытного специалиста, именно упомянутые качества помогают Сергею добиваться успеха во всех делах.

«Семак у меня в сборной играл. Я часто ездил в Париж, когда он за «ПСЖ» выступал. Смотрел там за его тренировками, игрой. Такая работа у тренера сборной.

Был ли Семак выдающимся игроком? А что значит «выдающийся»? Конечно, он мяч на носу не носил. Но он делал то, что умеет, приблизительно одинаково, серьёзно подходил к выполнению задач. У Семака не было такого, что в одном матче он мог сыграть на 100 процентов, а в другом — на 20. Он мог сыграть на 90, 80 процентов, но делал это всегда.

Очень трудолюбивый игрок. Если соглашался с идеями тренера, разбивался в лепёшку, чтобы их выполнить. Сергей — очень серьёзный и ответственный человек, поэтому он успешен во всех делах. У него в семье всё хорошо. Хотя это непростая задача — поднять на ноги столько (восемь) детей. Но мы не слышим, что он захлёбывается в житейской пучине, не может совместить работу и семейные дела, кричит: «Дайте мне сиделку!» или что-то такое. Мы видим, что он ровно и ответственно относится ко всем делам, работе, долгу, ведёт себя как мужчина и профессионал», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

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