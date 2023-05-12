Как «Зениту» и Семаку ещё найти мотивацию в РПЛ? Есть непобитые рекорды России!

После пятого подряд чемпионства и второй звезды на эмблеме клуба игрокам «Зенита» и Сергею Семаку нужно будет где-то черпать мотивацию, чтобы продолжать расти над собой. Прогрессировать без еврокубков, играя только в России, очень непросто. В такой ситуации для команды есть опасность «зарасти жиром», если футболисты и тренер решат, что имеющегося уровня достаточно для шестой, седьмой… десятой победы подряд в РПЛ.

Находить новые стимулы можно не только в премиальных, но и в новых рекордах и уникальных достижениях. Настоящие спортсмены-победители стремятся к вершинам, которые не покорили другие, хотят превзойти лучших в истории. Если не в мире, то хотя бы в своей стране. Самый крутой вызов для «Зенита» и Семака в следующем сезоне – пройти весь чемпионат без поражений. Такого ещё не удавалось никому и никогда в России. Даже абсолютно доминировавший в 1992 году «Спартак» Олега Романцева потерпел одно поражение. Причём как раз от «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:2).

В нынешнем сезоне после первого круга мы всерьёз обсуждали возможное чемпионство сине-бело-голубых без единого поражения. По итогам 15 туров команда Семака имела 12 побед и три ничьих. Но в первой же игре второго круга петербуржцы проиграли – «Ахмату» (1:2) на своём поле. Насколько болезненно была воспринята та неудача, свидетельствовала история с Дмитрием Чистяковым, которого за обычные, в общем-то, ошибки обвинили во всех грехах. Едва ли не в желании помочь «Ахмату», куда якобы собирался центральный защитник в зимнее трансферное окно. Потом все успокоились – простили Чистякову «косяки». Здравый смысл возобладал, и Дмитрий остался в команде. А в марте 2023-го «Зенит» потерпел ещё одно поражение в РПЛ, уступив ЦСКА (0:1) в Москве.

Если «Зенит» сохранит своих звёздных бразильцев и не потребуется перестройка команды, то руководству клуба, возможно, стоит публично озвучить эту цель – целый сезон без поражений. В данном случае дополнительное давление на игроков скорее пойдёт на пользу, чем во вред. Если не Лига чемпионов заставит выжимать из себя сто процентов, то хотя бы игра без права на осечку в чемпионате России.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При Семаке «Зенит» ещё ни разу не прошёл весь чемпионат менее чем с двумя поражениямиза 30 туров. Каждый год находились какие-то Робин Гуды, который отнимали очки у богатого, чтобы потом раздать их бедным. В сезоне-2018/2019 это «Анжи», «Динамо», ЦСКА, «Арсенал», «Рубин» и «Ростов» (сине-бело-голубые проиграли шесть раз). В следующем чемпионате – «Уфа» и «Локомотив». В сезоне-2020/2021 это «Динамо» и «Рубин» (дважды!). В прошлом чемпионате – «Сочи», «Арсенал» и «Нижний Новгород». А в нынешнем это пока «Ахмат» с ЦСКА.

«Зенит» в текущем чемпионате уже не установит собственный рекорд по минимальному количеству поражений. Проиграли два раза, как и в сезоне-2019/2020. Но ещё может превзойти самого себя по количеству побед: сейчас 20, а максимум был 22. По количеству забитых мячей: сейчас 68, а максимум был 76. По количеству пропущенных мячей: сейчас 15, а до этого лучший результат был 18. Наконец, есть самый важный ориентир – количество очков. Три года назад команда Семака финишировала с 72 баллами, а на сегодняшний день у неё 64 за четыре тура до финиша.

Между прочим, 72 очка – это вообще рекорд чемпионатов России, если брать турниры с такой же формулой: 16 команд играют в два круга. Столько набирал ещё «Спартак» в 1999-м. Кроме того, в 1994 году команда Романцева показала рекордную разницу мячей (+52), а в 2000-м одержала рекордное количество побед за сезон РПЛ – 23. Вдобавок в 1995-м красно-белые установили рекорд по забитым мячам – 76.

У «Зенита» есть шанс побить все спартаковские достижения. Для рекорда по очкам нужны три выигрыша в четырёх последних турах, для рекорда по победам – четыре. Чтобы финишировать с лучшей разницей мячей, достаточно сохранить имеющуюся (+53). Для рекорда по голам требуется забить ещё девять.

Так что и этой весной у игроков и тренеров «Зенита» остаётся мотивация – войти в историю как лучшая команда за все 30 лет существования чемпионата России. По крайней мере, статистически.