Игрок ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о настрое команды перед московским дерби со «Спартаком».

«Ожидания перед дерби? Максимально боевые! Настроены только побеждать, а другого и быть не может. В чём сейчас главная сила «Спартака»? Не знаю, честно. Будет видно в воскресенье. Ещё разберём их игру.

Сегодня ровно семь лет, как в первом дерби в гостях обыграли «Спартак» 4:0 — сможем ли повторить? Загадывать не буду. Слов можно много наговорить, а на деле увидим в воскресенье. Будем биться.

«Спартак» — команда с куражным настроением? Не знаю. Хороший соперник, топовые футболисты», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» примет на своём поле ЦСКА, состоится 21 мая.