РФС пригласил все клубы, участвовавшие в Кубке России, на парад в день Суперфинала

Российский футбольный союз пригласит клубы, принимавшие участия в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России, на парад в день Суперфинала турнира. Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор РФС по мероприятиям Кирилл Терешин.

11 июня, в день Суперфинала Кубка, пройдёт церемония закрытия турнира. На мероприятие приглашены участники соревнования, включая организаторов, судей и болельщиков. Сообщается, что на поле пройдёт парад наподобие олимпийского. В связи с этим РФС выделит на каждый клуб по 100 бесплатных билетов для команды и по 100 для болельщиков.

Первым участником Суперфинала стал московский ЦСКА. Соперник красно-синих определится в финале Пути регионов, в котором играют «Краснодар» и «Урал».