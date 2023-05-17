РФС пригласил все клубы, участвовавшие в Кубке России, на парад в день Суперфинала
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Российский футбольный союз пригласит клубы, принимавшие участия в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России, на парад в день Суперфинала турнира. Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор РФС по мероприятиям Кирилл Терешин.
11 июня, в день Суперфинала Кубка, пройдёт церемония закрытия турнира. На мероприятие приглашены участники соревнования, включая организаторов, судей и болельщиков. Сообщается, что на поле пройдёт парад наподобие олимпийского. В связи с этим РФС выделит на каждый клуб по 100 бесплатных билетов для команды и по 100 для болельщиков.
Первым участником Суперфинала стал московский ЦСКА. Соперник красно-синих определится в финале Пути регионов, в котором играют «Краснодар» и «Урал».
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