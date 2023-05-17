Футболистка «Астон Виллы» Леманн попросила маму не читать комментарии из-за оскорблений

Звезда женской «Астон Виллы» Алиша Леманн рассказала, что ей пришлось попросить свою маму не читать комментарии в соцсетях из-за постоянных оскорблений.
«Всегда есть люди, которые не поддерживают женский футбол, поскольку считают, что это мужской вид спорта. Часто говорят: «Женщины не могут играть в футбол, их место на кухне».
Но эти люди не смотрели ни одного футбольного матча. В этом и заключается проблема. Им просто скучно в жизни, и они должны что-то сказать. Всегда легко говорить что-то за компьютером, я не думаю, что люди стали бы стоять перед нашими футболистками и говорить: «Вы не умеете играть».
Честно говоря, мне на самом деле всё равно на подобное поведение людей. Я просто стараюсь не читать эти комментарии. Это в большей степени проблема для моей семьи. Иногда я чувствую себя неловко, когда моя мама присылает мне разные неприятные вещи. Я говорю ей: «Не читай это, я бы никогда этого не прочитала», – приводит слова Леманн Daily Mail.
24-летняя Леманн стала самой популярной футболисткой среди женщин на планете в социальных сетях, набрав 13,1 млн подписчиков.
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