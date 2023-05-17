Алдонин объяснил, в каком случае можно было бы перенести Суперфинал Кубка из «Лужников»

Бывший российский футболист Евгений Алдонин высказался о Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Лужники» — шикарная арена. Здесь вопрос в заполняемости и обеспечении безопасности. Я не знаю, какую можно рассмотреть альтернативу. Любой московский стадион будет в пользу ЦСКА. Финал Кубка — это большой матч. Возможно, в «Лужниках» не соберётся такое большое количество болельщиков.

Может быть, имеет смысл выбрать арену меньшей вместимостью, чем «Лужники» — для ощущения большей заполняемости. Хотелось бы, чтобы стадион был переполнен — это атмосфера и антураж, который добавляет эмоций игрокам и болельщикам. Мне очень нравится стадион в Краснодаре, но в случае выхода «Краснодара» в финал будет совсем…

Есть целесообразность выбрать такой стадион, который заполнится с большей вероятностью, чтобы смотрелось красивее», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.