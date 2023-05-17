«Арсеналу» интересен Канселу. Клуб попытается убедить «Сити» продать им защитника

«Арсеналу» интересен защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий за «Баварию» на правах аренды, сообщает The Telegraph.
По информации источника, летом лондонцы предпримут попытки по подписанию португальца. В офисе «канониров» опасаются, что «Сити» не захочет продавать им своего защитника.
Сообщается, что, если трансфер португальца сорвётся, «Арсенал» вернётся к варианту с приобретением защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды, за которым «канониры» наблюдают с января. Однако вариант с подписанием футболиста «Сити» является для «канониров» приоритетным, так как главный тренер команды Микель Артета уже работал с Канселу и считает его наиболее подходящим вариантом на позицию правого защитника.
Во второй половине сезона на счету Канселу 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами.
Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель недоволен игрой Канселу и не собирается просить руководство клуба выкупить защитника у «Манчестер Сити».
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