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«Арсеналу» интересен Канселу. Клуб попытается убедить «Сити» продать им защитника

«Арсеналу» интересен Канселу. Клуб попытается убедить «Сити» продать им защитника
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«Арсеналу» интересен защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий за «Баварию» на правах аренды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, летом лондонцы предпримут попытки по подписанию португальца. В офисе «канониров» опасаются, что «Сити» не захочет продавать им своего защитника.

Сообщается, что, если трансфер португальца сорвётся, «Арсенал» вернётся к варианту с приобретением защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды, за которым «канониры» наблюдают с января. Однако вариант с подписанием футболиста «Сити» является для «канониров» приоритетным, так как главный тренер команды Микель Артета уже работал с Канселу и считает его наиболее подходящим вариантом на позицию правого защитника.

Во второй половине сезона на счету Канселу 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель недоволен игрой Канселу и не собирается просить руководство клуба выкупить защитника у «Манчестер Сити».

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