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«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

На стадионе «Этихад» в Манчестере завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимал мадридский «Реал». Хозяева одержали победу со счётом 4:0 и вышли в финал соревнования.

На 23-й минуте Бернарду Силва вывел «горожан» вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол.

В первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 67-й минуте ответный мяч «Манчестер Сити» забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Интером», который обыграл по сумме двух встреч «Милан» со счётом 3:0.